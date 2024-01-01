突尼斯第纳尔 至塞舌尔卢比 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至塞舌尔卢比 的汇率目前为 4.431，较昨日变动 0.000%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -2.462%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至塞舌尔卢比 的汇率在 22-07-2024 的最高点 4.758 和 26-07-2024 的最低点 4.303 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 5.311%。