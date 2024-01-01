突尼斯第纳尔 至巴拉圭瓜拉尼 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率目前为 2,438.800，较昨日变动 0.000%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.032%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至巴拉圭瓜拉尼 的汇率在 25-07-2024 的最高点 2,445.270 和 22-07-2024 的最低点 2,435.380 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.198%。