突尼斯第纳尔 至马达加斯加阿里亚里 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至马达加斯加阿里亚里 的汇率目前为 1,452.840，较昨日变动 0.001%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.372%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至马达加斯加阿里亚里 的汇率在 25-07-2024 的最高点 1,464.550 和 21-07-2024 的最低点 1,447.060 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.846%。