突尼斯第纳尔 至摩尔多瓦列伊 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至摩尔多瓦列伊 的汇率目前为 5.702，较昨日变动 0.002%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.397%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至摩尔多瓦列伊 的汇率在 25-07-2024 的最高点 5.734 和 21-07-2024 的最低点 5.678 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.740%。