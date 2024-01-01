突尼斯第纳尔 至莱索托洛蒂 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至莱索托洛蒂 的汇率目前为 5.890，较昨日变动 -0.038%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.005%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至莱索托洛蒂 的汇率在 25-07-2024 的最高点 5.967 和 22-07-2024 的最低点 5.871 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.496%。