突尼斯第纳尔 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 152.577，较昨日变动 0.001%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.583%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 22-07-2024 的最高点 153.597 和 23-07-2024 的最低点 152.036 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.590%。