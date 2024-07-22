突尼斯第纳尔 至冰岛克朗 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至冰岛克朗 的汇率目前为 44.482，较昨日变动 0.038%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.351%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至冰岛克朗 的汇率在 26-07-2024 的最高点 44.482 和 22-07-2024 的最低点 44.308 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.315%。