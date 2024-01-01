突尼斯第纳尔 到以色列新谢克尔 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 到以色列新谢克尔 的汇率目前为 1.179，较昨日变动 -0.030%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.399%。

过去一周，突尼斯第纳尔 到以色列新谢克尔 的汇率在 25-07-2024 的最高点 1.187 和 23-07-2024 的最低点 1.165 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.460%。