突尼斯第纳尔 至洪都拉斯伦皮拉 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率目前为 7.976，较昨日变动 0.002%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.094%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率在 25-07-2024 的最高点 7.992 和 24-07-2024 的最低点 7.968 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.126%。