突尼斯第纳尔 至几内亚法郎 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至几内亚法郎 的汇率目前为 2,763.010，较昨日变动 0.001%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.404%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至几内亚法郎 的汇率在 25-07-2024 的最高点 2,778.760 和 23-07-2024 的最低点 2,755.540 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.585%。