突尼斯第纳尔 至加纳塞地 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至加纳塞地 的汇率目前为 4.771，较昨日变动 0.002%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.293%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至加纳塞地 的汇率在 26-07-2024 的最高点 4.772 和 24-07-2024 的最低点 4.754 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.201%。