突尼斯第纳尔 至阿尔及利亚第纳尔 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率目前为 43.245，较昨日变动 0.004%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.102%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至阿尔及利亚第纳尔 的汇率在 22-07-2024 的最高点 43.355 和 26-07-2024 的最低点 43.219 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.173%。