突尼斯第纳尔 至哥斯达黎加科朗 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至哥斯达黎加科朗 的汇率目前为 169.968，较昨日变动 0.041%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.500%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至哥斯达黎加科朗 的汇率在 22-07-2024 的最高点 170.904 和 26-07-2024 的最低点 169.445 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.444%。