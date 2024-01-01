突尼斯第纳尔 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 的汇率目前为 0.580，较昨日变动 0.018%。过去一周，突尼斯第纳尔 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.208%。

过去一周，突尼斯第纳尔 至波斯尼亚黑塞哥维那可兑换马克 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.582 和 21-07-2024 的最低点 0.578 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.087%。