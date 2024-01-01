突尼斯第纳尔 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 突尼斯第纳尔 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 285.532，较昨日变动 0.033%。过去一周，突尼斯第纳尔 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.075%。

过去一周，突尼斯第纳尔 到安哥拉宽扎 的汇率在 24-07-2024 的最高点 287.230 和 23-07-2024 的最低点 284.161 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.819%。