土库曼斯坦马纳特 至乌拉圭比索 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至乌拉圭比索 的汇率目前为 11.503，较昨日变动 -0.035%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.258%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至乌拉圭比索 的汇率在 24-07-2024 的最高点 11.580 和 23-07-2024 的最低点 11.467 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -0.940%。