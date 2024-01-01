土库曼斯坦马纳特 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 764.911，较昨日变动 -0.607%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.275%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至坦桑尼亚先令 的汇率在 26-07-2024 的最高点 769.586 和 22-07-2024 的最低点 757.777 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值下降了 -1.037%。