土库曼斯坦马纳特 至斯威士兰里兰吉尼 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至斯威士兰里兰吉尼 的汇率目前为 5.225，较昨日变动 0.016%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.041%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至斯威士兰里兰吉尼 的汇率在 25-07-2024 的最高点 5.288 和 22-07-2024 的最低点 5.201 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.437%。