土库曼斯坦马纳特 至瑞典克朗 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至瑞典克朗 的汇率目前为 3.091，较昨日变动 -0.056%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.343%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至瑞典克朗 的汇率在 25-07-2024 的最高点 3.101 和 22-07-2024 的最低点 3.043 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.329%。