土库曼斯坦马纳特 至所罗门群岛元 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至所罗门群岛元 的汇率目前为 2.354，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 0.000%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至所罗门群岛元 的汇率在 23-07-2024 的最高点 2.397 和 24-07-2024 的最低点 2.352 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值增加了 0.923%。