土库曼斯坦马纳特 至塞尔维亚第纳尔 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至塞尔维亚第纳尔 的汇率目前为 30.812，较昨日变动 0.025%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.269%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至塞尔维亚第纳尔 的汇率在 24-07-2024 的最高点 30.877 和 23-07-2024 的最低点 30.702 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.169%。