土库曼斯坦马纳特 至阿曼里亚尔 历史汇率
欢迎查看 土库曼斯坦马纳特 至阿曼里亚尔 历史摘要。这是 土库曼斯坦马纳特 (TMT) 至阿曼里亚尔 (OMR) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 TMT 和 OMR 历史数据。
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土库曼斯坦马纳特 至阿曼里亚尔 汇率历史
今日 土库曼斯坦马纳特 至阿曼里亚尔 的汇率目前为 0.110，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.009%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 至阿曼里亚尔 的汇率在 21-07-2024 的最高点 0.110 和 20-07-2024 的最低点 0.110 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.012%。
如何将土库曼斯坦马纳特兑换成阿曼里亚尔
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择TMT作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择OMR作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示TMT兑OMR的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。