土库曼斯坦马纳特 至马拉维克瓦查 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至马拉维克瓦查 的汇率目前为 494.283，较昨日变动 -0.014%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.173%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至马拉维克瓦查 的汇率在 22-07-2024 的最高点 495.571 和 22-07-2024 的最低点 493.006 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.520%。