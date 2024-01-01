土库曼斯坦马纳特 至马尔代夫拉菲亚 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至马尔代夫拉菲亚 的汇率目前为 4.344，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 0.000%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至马尔代夫拉菲亚 的汇率在 24-07-2024 的最高点 4.401 和 20-07-2024 的最低点 4.344 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -1.315%。