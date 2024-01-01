土库曼斯坦马纳特 至蒙古图格里克 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至蒙古图格里克 的汇率目前为 965.937，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.001%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至蒙古图格里克 的汇率在 26-07-2024 的最高点 968.820 和 23-07-2024 的最低点 965.143 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.374%。