土库曼斯坦马纳特 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 135.331，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.538%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 20-07-2024 的最高点 136.063 和 23-07-2024 的最低点 134.776 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.588%。