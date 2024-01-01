土库曼斯坦马纳特 至科摩罗法郎 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至科摩罗法郎 的汇率目前为 129.481，较昨日变动 0.010%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.253%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至科摩罗法郎 的汇率在 24-07-2024 的最高点 129.773 和 21-07-2024 的最低点 128.959 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.143%。