土库曼斯坦马纳特 至匈牙利福林 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至匈牙利福林 的汇率目前为 102.895，较昨日变动 0.046%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.337%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至匈牙利福林 的汇率在 25-07-2024 的最高点 103.979 和 22-07-2024 的最低点 102.059 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -0.310%。