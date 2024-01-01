土库曼斯坦马纳特 至洪都拉斯伦皮拉 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率目前为 7.075，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.049%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至洪都拉斯伦皮拉 的汇率在 25-07-2024 的最高点 7.088 和 22-07-2024 的最低点 7.074 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.149%。