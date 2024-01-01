土库曼斯坦马纳特 至港元 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至港元 的汇率目前为 2.230，较昨日变动 -0.016%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.053%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至港元 的汇率在 21-07-2024 的最高点 2.232 和 25-07-2024 的最低点 2.230 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.023%。