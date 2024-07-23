土库曼斯坦马纳特 至几内亚法郎 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至几内亚法郎 的汇率目前为 2,450.710，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.359%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至几内亚法郎 的汇率在 24-07-2024 的最高点 2,462.720 和 23-07-2024 的最低点 2,445.740 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.606%。