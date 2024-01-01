土库曼斯坦马纳特 至冈比亚达拉西 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至冈比亚达拉西 的汇率目前为 19.580，较昨日变动 0.000%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.150%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至冈比亚达拉西 的汇率在 25-07-2024 的最高点 19.597 和 20-07-2024 的最低点 19.357 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 1.149%。