土库曼斯坦马纳特 至不丹努尔特鲁姆 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至不丹努尔特鲁姆 的汇率目前为 23.921，较昨日变动 -0.013%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.013%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至不丹努尔特鲁姆 的汇率在 25-07-2024 的最高点 23.939 和 22-07-2024 的最低点 23.889 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.096%。