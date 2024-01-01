土库曼斯坦马纳特 到安哥拉宽扎 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 到安哥拉宽扎 的汇率目前为 253.259，较昨日变动 0.023%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.030%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 到安哥拉宽扎 的汇率在 24-07-2024 的最高点 254.900 和 23-07-2024 的最低点 251.882 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 0.809%。