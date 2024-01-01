土库曼斯坦马纳特 至阿尔巴尼亚列克 汇率历史

今日 土库曼斯坦马纳特 至阿尔巴尼亚列克 的汇率目前为 26.399，较昨日变动 0.041%。过去一周，土库曼斯坦马纳特 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.273%。

过去一周，土库曼斯坦马纳特 至阿尔巴尼亚列克 的汇率在 23-07-2024 的最高点 26.468 和 21-07-2024 的最低点 26.286 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.273%。