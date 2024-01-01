塔吉克斯坦索莫尼 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 1,180.910，较昨日变动 0.000%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.030%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 25-07-2024 的最高点 1,185.580 和 24-07-2024 的最低点 1,179.070 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.288%。