2,000 塔吉克斯坦索莫尼兑乌干达先令

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1 TJS兑UGXLast 30 daysLast 90 days
351.1390353.9610
341.7980341.7980
一般344.9488346.9938
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1 TJS to UGX stats

The performance of TJS to UGX in the last 30 days saw a 30 day high of 351.1390 and a 30 day low of 341.7980. This means the 30 day average was 344.9488. The change for TJS to UGX was 0.75.

The performance of TJS to UGX in the last 90 days saw a 90 day high of 353.9610 and a 90 day low of 341.7980. This means the 90 day average was 346.9938. The change for TJS to UGX was 0.17.

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1 EUR10.8441.08690.8911.5021.6580.95920.041
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塔吉克斯坦索莫尼/乌干达先令汇率
1 TJS349.32800 UGX
5 TJS1,746.64000 UGX
10 TJS3,493.28000 UGX
20 TJS6,986.56000 UGX
50 TJS17,466.40000 UGX
100 TJS34,932.80000 UGX
250 TJS87,332.00000 UGX
500 TJS174,664.00000 UGX
1000 TJS349,328.00000 UGX
2000 TJS698,656.00000 UGX
5000 TJS1,746,640.00000 UGX
10000 TJS3,493,280.00000 UGX
乌干达先令/塔吉克斯坦索莫尼汇率
1 UGX0.00286 TJS
5 UGX0.01431 TJS
10 UGX0.02863 TJS
20 UGX0.05725 TJS
50 UGX0.14313 TJS
100 UGX0.28626 TJS
250 UGX0.71566 TJS
500 UGX1.43132 TJS
1000 UGX2.86264 TJS
2000 UGX5.72528 TJS
5000 UGX14.31320 TJS
10000 UGX28.62640 TJS