塔吉克斯坦索莫尼 至苏里南元 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至苏里南元 的汇率目前为 2.747，较昨日变动 -0.144%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.931%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至苏里南元 的汇率在 20-07-2024 的最高点 2.773 和 26-07-2024 的最低点 2.729 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值增加了 0.917%。