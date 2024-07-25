塔吉克斯坦索莫尼 至秘鲁新索尔 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至秘鲁新索尔 的汇率目前为 0.351，较昨日变动 -0.061%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.111%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至秘鲁新索尔 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.354 和 26-07-2024 的最低点 0.350 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值增加了 0.503%。