塔吉克斯坦索莫尼 至新西兰元 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至新西兰元 的汇率目前为 0.159，较昨日变动 0.170%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 2.055%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至新西兰元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.160 和 21-07-2024 的最低点 0.155 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.314%。