塔吉克斯坦索莫尼 至尼日利亚奈拉 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至尼日利亚奈拉 的汇率目前为 150.973，较昨日变动 0.058%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.406%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至尼日利亚奈拉 的汇率在 22-07-2024 的最高点 153.131 和 24-07-2024 的最低点 148.150 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值增加了 2.018%。