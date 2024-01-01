塔吉克斯坦索莫尼 至斯里兰卡卢比 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至斯里兰卡卢比 的汇率目前为 28.375，较昨日变动 -0.013%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.166%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至斯里兰卡卢比 的汇率在 25-07-2024 的最高点 28.468 和 22-07-2024 的最低点 28.372 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.196%。