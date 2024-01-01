塔吉克斯坦索莫尼 至科摩罗法郎 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至科摩罗法郎 的汇率目前为 42.459，较昨日变动 0.088%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.253%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至科摩罗法郎 的汇率在 25-07-2024 的最高点 42.595 和 21-07-2024 的最低点 42.288 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 26-07-2024，价值下降了 -0.265%。