塔吉克斯坦索莫尼 至吉尔吉斯斯坦索姆 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率目前为 7.910，较昨日变动 0.000%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.502%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至吉尔吉斯斯坦索姆 的汇率在 22-07-2024 的最高点 7.994 和 24-07-2024 的最低点 7.906 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-07-2024，价值下降了 -0.791%。