塔吉克斯坦索莫尼 至加元 汇率历史

今日 塔吉克斯坦索莫尼 至加元 的汇率目前为 0.130，较昨日变动 0.022%。过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.783%。

过去一周，塔吉克斯坦索莫尼 至加元 的汇率在 25-07-2024 的最高点 0.130 和 22-07-2024 的最低点 0.128 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 24-07-2024，价值增加了 0.252%。