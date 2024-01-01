斯威士兰里兰吉尼 至瓦努阿图瓦图 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至瓦努阿图瓦图 的汇率目前为 6.642，较昨日变动 -0.308%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.324%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至瓦努阿图瓦图 的汇率在 26-07-2024 的最高点 6.664 和 23-07-2024 的最低点 6.530 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.780%。