斯威士兰里兰吉尼 至乌兹别克斯坦索姆 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率目前为 689.277，较昨日变动 -0.176%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.071%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至乌兹别克斯坦索姆 的汇率在 22-07-2024 的最高点 692.612 和 25-07-2024 的最低点 681.448 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.445%。