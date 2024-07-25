斯威士兰里兰吉尼 至坦桑尼亚先令 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至坦桑尼亚先令 的汇率目前为 146.403，较昨日变动 0.059%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.233%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至坦桑尼亚先令 的汇率在 26-07-2024 的最高点 147.594 和 25-07-2024 的最低点 143.836 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 25-07-2024，价值下降了 -1.109%。