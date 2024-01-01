斯威士兰里兰吉尼 至塔吉克斯坦索莫尼 历史汇率

欢迎查看 斯威士兰里兰吉尼 至塔吉克斯坦索莫尼 历史摘要。这是 斯威士兰里兰吉尼 (SZL) 至塔吉克斯坦索莫尼 (TJS) 汇率历史摘要页面，详细介绍了从 27-07-2019 到 27-07-2024 5 年的 SZL 和 TJS 历史数据。

1,000 szl
583.69 tjs

L1.000 SZL = SM0.5837 TJS

2024年7月27日 UTC 中间市场汇率

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斯威士兰里兰吉尼 至塔吉克斯坦索莫尼 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率目前为 0.584，较昨日变动 -0.226%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.040%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至塔吉克斯坦索莫尼 的汇率在 22-07-2024 的最高点 0.586 和 25-07-2024 的最低点 0.576 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 23-07-2024，价值下降了 -0.435%。

2024年7月27日 的热门货币

 EURSGDUSDAUDCADGBPINRZAR
1 EUR11.4581.0861.6581.5020.84490.89119.852
1 SGD0.68610.7451.1381.0310.57962.35713.62
1 USD0.9211.34311.5271.3840.77783.72418.286
1 AUD0.6030.8790.65510.9060.50954.81411.972

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如何将斯威士兰里兰吉尼兑换成塔吉克斯坦索莫尼

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