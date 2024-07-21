斯威士兰里兰吉尼 至尼加拉瓜科多巴 汇率历史

今日 斯威士兰里兰吉尼 至尼加拉瓜科多巴 的汇率目前为 2.016，较昨日变动 -0.202%。过去一周，斯威士兰里兰吉尼 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.039%。

过去一周，斯威士兰里兰吉尼 至尼加拉瓜科多巴 的汇率在 21-07-2024 的最高点 2.024 和 25-07-2024 的最低点 1.990 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-07-2024，价值增加了 0.539%。